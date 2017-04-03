Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8417 RUR   0.0307 GBR   2.1628 TRY   0.4747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 5 Апр 16° 6 Апр 16°

Бизнес и законодательство 03.04.2017 20:52

Алиев и Назарбаев договорились о проведении заседания азербайджано-казахстанской МПК в мае текущего года

Азербайджан и Казахстан проведут очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в мае 2017 года, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы сегодня провели прямые обсуждения по вопросам торгово-экономического сотрудничества и определили позиции, по которым можем увеличить торговый оборот. Несмотря на то, что у нас наблюдается рост в товарообороте, это не отражает наш потенциал и желания. Поэтому мы приняли решение о проведении в следующем месяце очередного заседания межправительственной комиссии»,- заявил И.Алиев на совместном с Нурсултаном Назарбаевым заявлении для СМИ.

Глава государства отметил, что в короткие сроки должны быть подготовлены и приняты документы позволяющие увеличить взаимный экспорт с учетом поручений президентов и экспортных позиций стран. «Для этого есть все возможности»,- подчеркнул И.Алиев.

Президент выразил удовлетворение активным вкладом инвестированием Азербайджана в Казахстан.

«Открытие логистического центра в Актау и строительство в этом городе энергомаш завода является примером наших инвестиций, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества. Рынок Казахстана представляет для нас большой интерес»,- сказал глава государства.

И.Алиев отметил, что Азербайджан закупает у Казахстана современные транспортные средства – тепловозы и электровозы.

«Я также проинформировал Нурсултана Абишевича о потенциале Бакинского судостроительного завода, производящего все виды судов, танкеров, паромов. Мы сами размещаем заказы, а также приглашаем казахстанские компании воспользоваться возможностями этого современного предприятия»,- отметил он.

Президент Азербайджана также коснулся транзитных возможностей двух стран. Он отметил, что Баку ожидает в этом году ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который соединит Азию с Европой и значительно сократит сроки грузоперевозок.

«В Казахстане и Азербайджане для этого создана вся необходимая инфраструктура. Мы с удовлетворением отметили, что с нового порта Курык (Казахстан) в Азербайджан был отправлен первый груз. Это также показатель потенциала. Это в определенной степени был тестовый груз. Уверен, что с экономической точки зрения он будет очень эффективным»,- сказал президент.

Глава государства отметил, что за последний год в восемь раз увеличился транзит через территории Азербайджана и Казахстана в соседние страны.

«Естественно, для этого одной инфраструктуры не достаточно, хотя без этого тоже невозможно. Мы очень активно работаем над снижением и унификацией тарифов всех государств, расположенных на пути «Восток-Запад». Мы уже добились определенных результатов. Поручения, которые мы дали сегодня сделают этот путь не только коротким, но и привлекательным с экономической точки зрения»,- сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Каспар и КТЖ создадут совместное предприятие в сфере грузоперевозок Назарбаев считает важным увеличение товарооборота с Азербайджаном до $1 млрд Алиев ожидает роста взаимных инвестиций частного сектора после визита Назарбаева в Азербайджан Баку и Астана должны существенно увеличить товарооборот за 2-3 года - Назарбаев Кризис на мировых сырьевых рынках создает возможности для диверсификации экономик Казахстана и Азербайджана – Назарбаев Назарбаев стал кавалером ордена Гейдара Алиева

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]