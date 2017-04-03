Алиев и Назарбаев договорились о проведении заседания азербайджано-казахстанской МПК в мае текущего года

Азербайджан и Казахстан проведут очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в мае 2017 года, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы сегодня провели прямые обсуждения по вопросам торгово-экономического сотрудничества и определили позиции, по которым можем увеличить торговый оборот. Несмотря на то, что у нас наблюдается рост в товарообороте, это не отражает наш потенциал и желания. Поэтому мы приняли решение о проведении в следующем месяце очередного заседания межправительственной комиссии»,- заявил И.Алиев на совместном с Нурсултаном Назарбаевым заявлении для СМИ.

Глава государства отметил, что в короткие сроки должны быть подготовлены и приняты документы позволяющие увеличить взаимный экспорт с учетом поручений президентов и экспортных позиций стран. «Для этого есть все возможности»,- подчеркнул И.Алиев.

Президент выразил удовлетворение активным вкладом инвестированием Азербайджана в Казахстан.

«Открытие логистического центра в Актау и строительство в этом городе энергомаш завода является примером наших инвестиций, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества. Рынок Казахстана представляет для нас большой интерес»,- сказал глава государства.

И.Алиев отметил, что Азербайджан закупает у Казахстана современные транспортные средства – тепловозы и электровозы.

«Я также проинформировал Нурсултана Абишевича о потенциале Бакинского судостроительного завода, производящего все виды судов, танкеров, паромов. Мы сами размещаем заказы, а также приглашаем казахстанские компании воспользоваться возможностями этого современного предприятия»,- отметил он.

Президент Азербайджана также коснулся транзитных возможностей двух стран. Он отметил, что Баку ожидает в этом году ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который соединит Азию с Европой и значительно сократит сроки грузоперевозок.

«В Казахстане и Азербайджане для этого создана вся необходимая инфраструктура. Мы с удовлетворением отметили, что с нового порта Курык (Казахстан) в Азербайджан был отправлен первый груз. Это также показатель потенциала. Это в определенной степени был тестовый груз. Уверен, что с экономической точки зрения он будет очень эффективным»,- сказал президент.

Глава государства отметил, что за последний год в восемь раз увеличился транзит через территории Азербайджана и Казахстана в соседние страны.

«Естественно, для этого одной инфраструктуры не достаточно, хотя без этого тоже невозможно. Мы очень активно работаем над снижением и унификацией тарифов всех государств, расположенных на пути «Восток-Запад». Мы уже добились определенных результатов. Поручения, которые мы дали сегодня сделают этот путь не только коротким, но и привлекательным с экономической точки зрения»,- сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде