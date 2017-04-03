Грузия выставила на международный тендер 8 лицензионных блоков нефти и газа

Государственное агентство нефти и газа Грузии в понедельник объявило открытый международный тендер на получение генеральных лицензий на пользование ресурсами нефти и газа на 8 лицензионных блоках общей площадью около 23 тыс. 210 кв. км.
Как сообщает агентство, на конкурс выставлены блоки в центральной части Грузии, в том числе V (5,043 тыс. кв. км), VI a (3,291 тыс. кв. км), VI b (3,005 тыс. кв. км), VI c (93 кв. км), VII a (6,01 тыс. кв. км), а также на юго-востоке страны - XI f (38 кв. км), XIII a (1,32 тыс. кв. км) и XIV (4,41 тыс. кв. км).
Все условия тендера и информацию о лицензионных блоках с указанием местонахождения, минимальных финансовых и технических требованиях, рабочие версий договоров заинтересованные лица могут получить бесплатно на основании письменного обращения.
Заявки претендентов будут приниматься до 22 мая включительно, в тот же день состоится вскрытие конвертов.
За все годы добычи в Грузии нефти, которая началась с 30-х годов прошлого века, ее общий объем в целом составил более 28 млн тонн. В настоящее время в стране работают 12 нефтяных компаний, которые владеют 25-летними лицензиями на освоение 20 лицензионных блоков. Из них добычей нефти заняты 5 компаний, в числе которых индийская Jindal Petroleum Ltd., британская Canargo Georgia, американская Frontera Eastern Georgia, грузинские Georgia Oil&Gas и VP Georgia. Остальные 7 компаний пока осуществляют поиск и разведку.
В 2016 году в Грузии было добыто 38,6 тыс. тонн нефти, что на 4% меньше, чем годом ранее. Суммарные начальные ресурсы нефти на территории республики прогнозируются в объеме 850 млн тонн, из которых 450 млн тонн приходится на сушу, 400 млн тонн - на черноморский шельф.
Первый вице-президент Азербайджана призвала матерей Армении не жертвовать своими сыновьями в угоду оккупационной политики Еревана
Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, с учетом резолюций Совбеза ООН - Алиев
Президент Алиев выразил соболезнование Путину в связи с жертвами при взрыве в петербургском метрополитене
Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга - НАК
НАК информирует, что в Санкт-Петербурге прогремел только один взрыв
Около 50 человек пострадали при взрыве в петербургском метро - пресс-секретарь губернатора
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Парламент Грузии в пятницу выслушает доклад президента Маргвелашвили о политическом курсе страны и проведет дебаты
В Белоруссии освобождены уже семеро из 26 задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»