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ТЭК 03.04.2017 22:28

Грузия выставила на международный тендер 8 лицензионных блоков нефти и газа

Государственное агентство нефти и газа Грузии в понедельник объявило открытый международный тендер на получение генеральных лицензий на пользование ресурсами нефти и газа на 8 лицензионных блоках общей площадью около 23 тыс. 210 кв. км.

Как сообщает агентство, на конкурс выставлены блоки в центральной части Грузии, в том числе V (5,043 тыс. кв. км), VI a (3,291 тыс. кв. км), VI b (3,005 тыс. кв. км), VI c (93 кв. км), VII a (6,01 тыс. кв. км), а также на юго-востоке страны - XI f (38 кв. км), XIII a (1,32 тыс. кв. км) и XIV (4,41 тыс. кв. км).

Все условия тендера и информацию о лицензионных блоках с указанием местонахождения, минимальных финансовых и технических требованиях, рабочие версий договоров заинтересованные лица могут получить бесплатно на основании письменного обращения.

Заявки претендентов будут приниматься до 22 мая включительно, в тот же день состоится вскрытие конвертов.

За все годы добычи в Грузии нефти, которая началась с 30-х годов прошлого века, ее общий объем в целом составил более 28 млн тонн. В настоящее время в стране работают 12 нефтяных компаний, которые владеют 25-летними лицензиями на освоение 20 лицензионных блоков. Из них добычей нефти заняты 5 компаний, в числе которых индийская Jindal Petroleum Ltd., британская Canargo Georgia, американская Frontera Eastern Georgia, грузинские Georgia Oil&Gas и VP Georgia. Остальные 7 компаний пока осуществляют поиск и разведку.

В 2016 году в Грузии было добыто 38,6 тыс. тонн нефти, что на 4% меньше, чем годом ранее. Суммарные начальные ресурсы нефти на территории республики прогнозируются в объеме 850 млн тонн, из которых 450 млн тонн приходится на сушу, 400 млн тонн - на черноморский шельф.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ЛИЦЕНЗИИ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]