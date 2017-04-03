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03.04.2017 22:29

Первый вице-президент Азербайджана призвала матерей Армении не жертвовать своими сыновьями в угоду оккупационной политики Еревана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева призвала матерей солдат Армении не жертвовать своими сыновьями в угоду оккупационной политики Еревана.

«Что делает армянский солдат на территориях Азербайджана?! Причиной конфликта и потерь является присутствие армянских солдат на азербайджанских землях. Обращаясь к армянским матерям, хочу сказать, не позволяйте своим сыновьям стать жертвами оккупационной политики. Конфликт должен быть урегулирован в кратчайшие сроки»,- заявила М.Алиева в ходе встречи с группой солдат и офицеров азербайджанской армии, получивших ранения в ходе апрельских боев в 2016 году.

Первый вице-президент подчеркнула, что конфликт должен найти свое решение в кратчайшие сроки в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм и принципов международного права.

«Оккупационные силы должны покинуть территорию Азербайджана, после этого в регионе воцарится мир и ни одна мать – ни армянская, ни азербайджанская не будет проливать слезы над могилой своего сына»,- заявила М.Алиева.

Она также добавила, что Азербайджан – миролюбивая страна.

«Поэтому Баку является приверженцем мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Поэтому более 20 лет мы ведем переговоры. Но никто не должен забывать, что Армения оккупировала азербайджанские территории не мирным путем и Азербайджан никогда с этим не смириться. Азербайджанский солдат, сыны Азербайджана ведут борьбу, воюют, жертвуют жизнями за свою Родину, и их борьба – праведная борьба»,- подчеркнула М.Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]