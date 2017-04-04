Постпред США при ООН призвала Китай ввести санкции против Северной Кореи

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала президента Сирии Башара Асада военным преступником, который находится под защитой Ирана, сообщает во вторник американский телеканал "Фокс ньюс".
"Прежде всего, Асад - военный преступник. Он применял химическое оружие против собственного народа. Он не допускает помощь на территорию Сирии...", - заявила Н.Хейли.
Как отмечает телеканал, постпред США уточнила, что Б.Асада "Россия и Иран защищали в Совбезе ООН слишком долго". По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на то, что президент Сирии будет привлечен к ответственности за гуманитарный кризис в его стране.
Н.Хейли подчеркнула, что Совбез ООН должен установить факты применения химического оружия правительственными силами в Сирии, а у США "есть доказательства того, что он (Б.Асад - ИФ) использовал его трижды против собственного народа".
"Далее нам необходимо подумать о влиянии Ирана и о том, как мы можем свести это влияние на нет", - заявила дипломат.
Вместе с тем, на прошлой неделе Н.Хейли заявила, что США не считают приоритетной целью своей политики в отношении Сирии смещение Б.Асада с поста президента. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что будущее президента Сирии зависит от волеизъявления сирийского народа.
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