Основатель Blackwater представлял интересы Трампа на секретной встрече с представителем из РФ - ТВ

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс в начале 2017 года представлял интересы Дональда Трампа в ходе секретной встречи, организованной ОАЭ с представителем из РФ, сообщает телеканал Эн-би-си со ссылкой на двух источников в спецслужбах.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что в январе Э.Принс якобы встречался с неназванным лицом, близким российскому руководству. По ее данным, встреча была организована при посредничестве ОАЭ.

Согласно "Вашингтон пост", встреча состоялась 11 января, за девять дней до инаугурации Д.Трампа, на Сейшельских островах.

"Хотя полная повестка (переговоров - ИФ) не известна, ОАЭ согласились стать посредником, чтобы понять, возможно ли убедить Россию ограничить отношения с Ираном, в том числе и по Сирии..." - отметила газета.

Телеканал Эн-би-си в свою очередь утверждает, что один из источников подтвердил факт такой встречи с российским доверенным лицом.

"По данным разведки, имеющимся к настоящему моменту, никто из членов переходной команды Трампа не был напрямую вовлечен (в эту встречу - ИФ), также непонятно, была ли встреча проведена по поручению людей Трампа, или же была инициативой ОАЭ", - говорится в сообщении телеканала.

Второй источник заявил, что полагает, что встреча не была посвящена России.

"Этот источник, бывший сотрудник разведки, имеющий тесные связи с Э.Принсом и ОАЭ, заявил, что темой встречи были политика Ближнего Востока, Йемен, Сирия, Ирак и Иран", - продолжает Эн-би-си.

В свою очередь высокопоставленный представитель администрации Д.Трампа назвал "нелепой" информацию о якобы существовавшем тайном канале между РФ и США.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил, что "не располагает данным о подобных встречах, и что Эрик Принс не был частью переходной команды".

При этом "Вашингтон пост" напоминает, что компания Blackwater была основана в 1997 году Э.Принсом, который в то же время является братом Бетси Девос, которая занимает пост министра образования в администрации Трампа.

Кроме того, отмечает газета, Э.Принс в прошлом году внес $250 тыс. в рамках поддержки предвыборной кампании Трампа.

Согласно изданию, Э.Принс также связан с некоторыми людьми, близкими Трампу, в том числе, со Стивеном Бэнноном - главным стратегом президента США.

Кроме того, Э.Принс был замечен в штабах переходной команды Трампа в декабре месяце.