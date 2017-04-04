Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8401 RUR   0.0307 GBR   2.1509 TRY   0.4732

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 16° 6 Апр 16° 7 Апр 17°

Дальнее зарубежье 04.04.2017 13:01

Основатель Blackwater представлял интересы Трампа на секретной встрече с представителем из РФ - ТВ

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс в начале 2017 года представлял интересы Дональда Трампа в ходе секретной встречи, организованной ОАЭ с представителем из РФ, сообщает телеканал Эн-би-си со ссылкой на двух источников в спецслужбах.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что в январе Э.Принс якобы встречался с неназванным лицом, близким российскому руководству. По ее данным, встреча была организована при посредничестве ОАЭ.

Согласно "Вашингтон пост", встреча состоялась 11 января, за девять дней до инаугурации Д.Трампа, на Сейшельских островах.

"Хотя полная повестка (переговоров - ИФ) не известна, ОАЭ согласились стать посредником, чтобы понять, возможно ли убедить Россию ограничить отношения с Ираном, в том числе и по Сирии..." - отметила газета.

Телеканал Эн-би-си в свою очередь утверждает, что один из источников подтвердил факт такой встречи с российским доверенным лицом.

"По данным разведки, имеющимся к настоящему моменту, никто из членов переходной команды Трампа не был напрямую вовлечен (в эту встречу - ИФ), также непонятно, была ли встреча проведена по поручению людей Трампа, или же была инициативой ОАЭ", - говорится в сообщении телеканала.

Второй источник заявил, что полагает, что встреча не была посвящена России.

"Этот источник, бывший сотрудник разведки, имеющий тесные связи с Э.Принсом и ОАЭ, заявил, что темой встречи были политика Ближнего Востока, Йемен, Сирия, Ирак и Иран", - продолжает Эн-би-си.

В свою очередь высокопоставленный представитель администрации Д.Трампа назвал "нелепой" информацию о якобы существовавшем тайном канале между РФ и США.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил, что "не располагает данным о подобных встречах, и что Эрик Принс не был частью переходной команды".

При этом "Вашингтон пост" напоминает, что компания Blackwater была основана в 1997 году Э.Принсом, который в то же время является братом Бетси Девос, которая занимает пост министра образования в администрации Трампа.

Кроме того, отмечает газета, Э.Принс в прошлом году внес $250 тыс. в рамках поддержки предвыборной кампании Трампа.

Согласно изданию, Э.Принс также связан с некоторыми людьми, близкими Трампу, в том числе, со Стивеном Бэнноном - главным стратегом президента США.

Кроме того, Э.Принс был замечен в штабах переходной команды Трампа в декабре месяце.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Путин и Трамп согласились в том, что терроризм должен быть решительным образом и быстро сокрушен - Белый дом Трамп в телефонном разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге - Песков ФБР планирует создать спецподразделение для расследования "российского вмешательства" в выборы США - газета Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни Отказ от цели свержения Асада позволяет США взаимодействовать с Дамаском и коалицией РФ-Иран-Турция - Косачев Песков советует американцам "читать по губам Путина"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]