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СНГ 04.04.2017 13:17

В Верховной Раде Украины официально объявлено об избрании Герасимова новым руководителем фракции Блока Порошенко

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил на утреннем пленарном заседании, что фракцию "Блок Петра Порошенко" (БПП) в парламенте отныне возглавляет народный депутат Артур Герасимов.

"На заседании фракции "Блок Петра Порошенко" народный депутат Артур Герасимов избран председателем фракции", - сказал А.Парубий.

Как сообщалось, 3 апреля вечером пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко" сообщила, что на заседании парламентской фракции БПП ее новым руководителем практически единогласно избран А.Герасимов. Против избрания А.Герасимова никто не проголосовал, воздержались трое, в том числе и сам А.Герасимов.

Ранее возглавлявший фракцию БПП в Верховной Раде Игорь Грынив в конце марта заявил о своем намерении уйти с должности руководителя фракции.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ФРАКЦИЯ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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