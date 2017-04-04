В Верховной Раде Украины официально объявлено об избрании Герасимова новым руководителем фракции Блока Порошенко

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил на утреннем пленарном заседании, что фракцию "Блок Петра Порошенко" (БПП) в парламенте отныне возглавляет народный депутат Артур Герасимов.
"На заседании фракции "Блок Петра Порошенко" народный депутат Артур Герасимов избран председателем фракции", - сказал А.Парубий.
Как сообщалось, 3 апреля вечером пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко" сообщила, что на заседании парламентской фракции БПП ее новым руководителем практически единогласно избран А.Герасимов. Против избрания А.Герасимова никто не проголосовал, воздержались трое, в том числе и сам А.Герасимов.
Ранее возглавлявший фракцию БПП в Верховной Раде Игорь Грынив в конце марта заявил о своем намерении уйти с должности руководителя фракции.
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