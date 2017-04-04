Теракт в Петербурге бросает вызов не только властям, но и всему народу - патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник утром совершил заупокойное богослужение по всем погибшим в Санкт-Петербурге.

"Этот террористический акт бросает вызов не только власти, не только правоохранительным органам и тем, кто призван следить за безопасностью граждан, террористический акт бросает вызов всем нам, всему народу", - сказал он перед панихидой в нижней Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

По мнению патриарха, "мы должны еще более осознавать важность сохранения мирной жизни, независимости нашей страны, мы еще больше должны осознавать нашу общую ответственность за будущее нашего народа".

В минувший понедельник днем в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате 11 человек погибли, десятки пострадали.