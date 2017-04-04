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Дальнее зарубежье 04.04.2017 14:03

Ле Пен считает недостаточной борьбу Франции с терроризмом

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что власти страны не принимают достаточных мер для борьбы с терроризмом.

"Политика борьбы против исламистского терроризма, которая ведется во Франции, недостаточна", - сказала М.Ле Пен в эфире телеканала Public Senat.

"Первое, что надо сделать, когда мы сталкиваемся с международным терроризмом, это установить контроль на наших границах, что на сегодняшний день еще не сделано", - добавила она.

М.Ле Пен вновь отметила необходимость закрывать мечети, в которых проповедуют радикальные версии ислама, и вести борьбу с идеологией, которая "вербует людей на территории Франции".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, ТЕРРОРИЗМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]