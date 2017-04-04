Ле Пен считает недостаточной борьбу Франции с терроризмом

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что власти страны не принимают достаточных мер для борьбы с терроризмом.

"Политика борьбы против исламистского терроризма, которая ведется во Франции, недостаточна", - сказала М.Ле Пен в эфире телеканала Public Senat.

"Первое, что надо сделать, когда мы сталкиваемся с международным терроризмом, это установить контроль на наших границах, что на сегодняшний день еще не сделано", - добавила она.

М.Ле Пен вновь отметила необходимость закрывать мечети, в которых проповедуют радикальные версии ислама, и вести борьбу с идеологией, которая "вербует людей на территории Франции".