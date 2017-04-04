Грузия, подписав договор с Европолом, практически стала неотъемлемой частью европейского порядка - премьер

Министр внутренних дел Грузии Гиоргий Мгебришвили и директор Европола Роб Уэйнрайт во вторник в Тбилиси подписали договор о сотрудничестве.

"С сегодняшнего дня Грузия становится оперативным и стратегическим партнером Евроопола. Согласно подписанному договору мы с помощью Европола по безопасным каналам сможем обмениваться оперативной информацией с правоохранительными органами стран Евросоюза", - сказал Г.Мгебришвили.

Присутствовавший на церемонии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил, что директор Европола специально прибыл в Тбилиси для подписания документа.

"С подписанием этого договора Грузия практически становится неотъемлемой частью европейского порядка", - заявил премьер-министр.

Согласно договору, МВД Грузии направит в штаб-квартиру Европола в Гааге связного офицера, который будет поддерживать оперативный контакт.