Грузия, подписав договор с Европолом, практически стала неотъемлемой частью европейского порядка - премьер

Министр внутренних дел Грузии Гиоргий Мгебришвили и директор Европола Роб Уэйнрайт во вторник в Тбилиси подписали договор о сотрудничестве.
"С сегодняшнего дня Грузия становится оперативным и стратегическим партнером Евроопола. Согласно подписанному договору мы с помощью Европола по безопасным каналам сможем обмениваться оперативной информацией с правоохранительными органами стран Евросоюза", - сказал Г.Мгебришвили.
Присутствовавший на церемонии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил, что директор Европола специально прибыл в Тбилиси для подписания документа.
"С подписанием этого договора Грузия практически становится неотъемлемой частью европейского порядка", - заявил премьер-министр.
Согласно договору, МВД Грузии направит в штаб-квартиру Европола в Гааге связного офицера, который будет поддерживать оперативный контакт.
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