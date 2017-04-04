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Регион 04.04.2017 14:18

Грузия, подписав договор с Европолом, практически стала неотъемлемой частью европейского порядка - премьер

Министр внутренних дел Грузии Гиоргий Мгебришвили и директор Европола Роб Уэйнрайт во вторник в Тбилиси подписали договор о сотрудничестве.

"С сегодняшнего дня Грузия становится оперативным и стратегическим партнером Евроопола. Согласно подписанному договору мы с помощью Европола по безопасным каналам сможем обмениваться оперативной информацией с правоохранительными органами стран Евросоюза", - сказал Г.Мгебришвили.

Присутствовавший на церемонии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил, что директор Европола специально прибыл в Тбилиси для подписания документа.

"С подписанием этого договора Грузия практически становится неотъемлемой частью европейского порядка", - заявил премьер-министр.

Согласно договору, МВД Грузии направит в штаб-квартиру Европола в Гааге связного офицера, который будет поддерживать оперативный контакт.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ЕВРОПОЛ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]