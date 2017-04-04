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СНГ 04.04.2017 14:26

Тереза Мэй выразила Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с терактом в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник телеканал "Скай ньюс".

"Это ужасное нападение в Санкт-Петербурге. Я написала президенту Путину, выразила свои соболезнования и соболезнования от имени британского народа в связи с ужасным нападением", - приводит телеканал слова Т.Мэй, которая находится с визитом в Иордании.

"Конечно же, наши мысли с жертвами, их друзьями и родными. Это (нападение - ИФ) показывает ужасную террористическую угрозу, которой мы все противостоим", - добавила она.

Накануне глава МИД Великобритании выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах в Санкт-Петербурге.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]