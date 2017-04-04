Тереза Мэй выразила Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с терактом в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник телеканал "Скай ньюс".
"Это ужасное нападение в Санкт-Петербурге. Я написала президенту Путину, выразила свои соболезнования и соболезнования от имени британского народа в связи с ужасным нападением", - приводит телеканал слова Т.Мэй, которая находится с визитом в Иордании.
"Конечно же, наши мысли с жертвами, их друзьями и родными. Это (нападение - ИФ) показывает ужасную террористическую угрозу, которой мы все противостоим", - добавила она.
Накануне глава МИД Великобритании выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах в Санкт-Петербурге.
Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Эр-Рияде вопросы сотрудничества в военной сфере с Саудовской Аравией
Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами
Президент Алиев награжден высшим государственным орденом Сербии
Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в I квартале увеличилось на 2% - Минтруда
Иран бьет рекорды по наращиванию экспорта нефти и газового конденсата
Страховщики в Азербайджане в I квартале сократили премии по ОСАГО на 17%
Рост турпотока в Азербайджан в январе-феврале составил 12%
Бюльбюль оглы в случае избрания главой ЮНЕСКО намерен минимизировать политические баталии в организации
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Дубай незадекларированные $50 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»