Тереза Мэй выразила Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому президенту Владимиру Путину в связи с терактом в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник телеканал "Скай ньюс".

"Это ужасное нападение в Санкт-Петербурге. Я написала президенту Путину, выразила свои соболезнования и соболезнования от имени британского народа в связи с ужасным нападением", - приводит телеканал слова Т.Мэй, которая находится с визитом в Иордании.

"Конечно же, наши мысли с жертвами, их друзьями и родными. Это (нападение - ИФ) показывает ужасную террористическую угрозу, которой мы все противостоим", - добавила она.

Накануне глава МИД Великобритании выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах в Санкт-Петербурге.