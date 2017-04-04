Инициатива Додона о проведении консультативного референдума направлена на раскол общества - премьер Молдавии

Премьер-министр Молдавии Павел Филип считает популистской инициативу президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума по ряду важных вопросов.
"Эта инициатива нереализуема на практике и не имеет юридического обоснования. Она рассчитана только на эмоции граждан и направлена на дальнейший раскол общества. Очень жаль, что президент не думает о том, как объединить людей, а преследует только корыстные интересы своей партии", - сказал П.Филип журналистам во вторник.
Он напомнил, что, согласно законодательству, вопросы налогообложения и бюджета не могут выноситься на референдум.
"Вопрос об отмене закона о порядке возврата украденных денег из банковской системы невозможно решать путем референдума. Этот закон уже произвел правовой эффект, его никак невозможно отменить. Кроме того, принятие этого закона было одним из условий МВФ. Если бы мы не приняли этот закон и не решили проблему, мы бы потеряли гораздо больше денег", - подчеркнул П.Филип.
По его словам, также невозможно проводить консультативный референдум по двум другим вопросам - о наделении президента дополнительными полномочиями и сокращении количества депутатов.
"Эти вопросы касаются поправок в Конституцию. По ним можно проводить только конституционный референдум, при соблюдении соответствующих требований законодательства, но никак не консультативный", - отметил премьер.
Он также назвал недопустимым проведение референдума по вопросу изучения истории в школах.
"Это очень чувствительный вопрос. Мы знаем, что по таким вопросам, как язык, история, в обществе есть прямо противоположные мнения. По этим проблемам общество делится примерно на две части. Задавая подобные вопросы, политики раскалывают общество, усугубляют и без того непростую ситуацию. Ответственные политики так не должны поступать",- заявил П.Филип.
Как сообщалось, на прошлой неделе И.Додон инициировал проведение консультативного референдума по четырем вопросам: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; о сокращении количества депутатов со 101 до 71 депутата; о преподавании в учебных заведениях страны предмета "История Молдавии" вместо "Истории румын".
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