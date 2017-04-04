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Финансы 04.04.2017 12:48

Акционеры Kapital Bank приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2016г

Акционеры азербайджанского «Kapital Bank» на заседании во вторник приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года, отмечается в сообщении банка.

"Акционеры также приняли решение о назначении директора бизнес-группы и заместителя исполнительного директора PASHA Holding Фарида Мамедова членом Наблюдательного совета банка", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры банка утвердили финансовую отчетность по итогам 2016 года и приняли ряд других решений.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года чистая прибыль банка составила 52 млн 384,85 тыс. манатов.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Ахундов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ДИВИДЕНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]