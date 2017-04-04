Акционеры Kapital Bank приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2016г

Акционеры азербайджанского «Kapital Bank» на заседании во вторник приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года, отмечается в сообщении банка.

"Акционеры также приняли решение о назначении директора бизнес-группы и заместителя исполнительного директора PASHA Holding Фарида Мамедова членом Наблюдательного совета банка", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры банка утвердили финансовую отчетность по итогам 2016 года и приняли ряд других решений.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года чистая прибыль банка составила 52 млн 384,85 тыс. манатов.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Ахундов