SOCAR увеличила в I квартале объемы бурения на 35%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом квартале 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 34,8% - до 35,613 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.
"В общем объеме буровых работ SOCAR в I-ом квартале 2017 года на эксплуатационное бурение пришлось 33,409 тыс. метров, на разведочное - 2,204 тыс. метров", - отмечается в сообщении.
В марте объемы бурения по SOCAR составили 17,029 тыс. метров, в том числе эксплуатационное бурение – 14,825 тыс. метров, разведочное – 2,204 тыс. метров.
В I-ом квартале текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 17 новых скважин, в том числе в марте – 4.
В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.
Н.Аббасова
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