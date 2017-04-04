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ТЭК 04.04.2017 13:26

SOCAR увеличила в I квартале объемы бурения на 35%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом квартале 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 34,8% - до 35,613 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.

"В общем объеме буровых работ SOCAR в I-ом квартале 2017 года на эксплуатационное бурение пришлось 33,409 тыс. метров, на разведочное - 2,204 тыс. метров", - отмечается в сообщении.

В марте объемы бурения по SOCAR составили 17,029 тыс. метров, в том числе эксплуатационное бурение – 14,825 тыс. метров, разведочное – 2,204 тыс. метров.

В I-ом квартале текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 17 новых скважин, в том числе в марте – 4.

В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]