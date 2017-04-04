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СНГ 04.04.2017 13:54

Три иностранца пострадали от взрыва в Петербурге: граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана

Три человека среди пострадавших в результате взрыва в метро Петербурга являются гражданами иностранных государств, сообщил журналистам во вторник губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, это граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана.

Г.Полтавченко добавил, что среди пострадавших - 17 жителей других регионов РФ. Их родственники уже прибывают в Петербург, выделены бесплатные номера в гостинице "Москва".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила журналистам во вторник, что общее число жертв теракта составляет 14 человек, из которых 11 погибли в момент взрыва и еще трое после него.

В больницах города продолжают оставаться 49 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТ, ПОСТРАДАВШИЕ, ИНОСТРАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]