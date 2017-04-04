Лавров рассчитывает на ответственную реакцию зарубежных политиков и СМИ на теракт в Петербурге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал зарубежных политиков и СМИ не повторять высказывания представителей администрации Барака Обамы о гробах российских военных как результата операции в Сирии.
"Я считаю, что это вообще недостойно политиков, и рассчитываю, что в нынешней ситуации, когда терроризм угрожает всем без исключения странам, подобных двойных стандартов не будет, что политики проявят ответственность в этом отношении", - сказал С.Лавров во вторник на брифинге по итогам переговоров с киргизским коллегой в Москве.
Он высказал также надежду, что "СМИ, при всем понимании специфики профессии журналистов, которые должны какие-то сенсации постоянно предъявлять своим читателям, слушателям и зрителям, все-таки тоже проявят максимальную ответственность".
"Я знаю, что на международных встречах журналисты вырабатывают своего рода какие-то добровольные кодексы поведения. Сейчас актуальность таких ответственных подходов высока как никогда", - подчеркнул глава МИД РФ.
Так он прокомментировал появившиеся в интернете различные высказывания в связи с терактом в Санкт-Петербурге, которые, в том числе, увязывали взрыв в метро с действиями России в Сирии, называли это "местью боевиков".
С.Лавров напомнил о скандально известном заявлении представителей Пентагона, что после начала военной операции в Сирии Москве нужно быть готовой принимать гробы из этой страны.
Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Эр-Рияде вопросы сотрудничества в военной сфере с Саудовской Аравией
Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами
Президент Алиев награжден высшим государственным орденом Сербии
Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в I квартале увеличилось на 2% - Минтруда
Иран бьет рекорды по наращиванию экспорта нефти и газового конденсата
Страховщики в Азербайджане в I квартале сократили премии по ОСАГО на 17%
Рост турпотока в Азербайджан в январе-феврале составил 12%
Бюльбюль оглы в случае избрания главой ЮНЕСКО намерен минимизировать политические баталии в организации
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Дубай незадекларированные $50 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»