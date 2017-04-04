Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8401 RUR   0.0307 GBR   2.1509 TRY   0.4732

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 16° 6 Апр 16° 7 Апр 17°

СНГ 04.04.2017 14:00

Лавров рассчитывает на ответственную реакцию зарубежных политиков и СМИ на теракт в Петербурге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал зарубежных политиков и СМИ не повторять высказывания представителей администрации Барака Обамы о гробах российских военных как результата операции в Сирии.

"Я считаю, что это вообще недостойно политиков, и рассчитываю, что в нынешней ситуации, когда терроризм угрожает всем без исключения странам, подобных двойных стандартов не будет, что политики проявят ответственность в этом отношении", - сказал С.Лавров во вторник на брифинге по итогам переговоров с киргизским коллегой в Москве.

Он высказал также надежду, что "СМИ, при всем понимании специфики профессии журналистов, которые должны какие-то сенсации постоянно предъявлять своим читателям, слушателям и зрителям, все-таки тоже проявят максимальную ответственность".

"Я знаю, что на международных встречах журналисты вырабатывают своего рода какие-то добровольные кодексы поведения. Сейчас актуальность таких ответственных подходов высока как никогда", - подчеркнул глава МИД РФ.

Так он прокомментировал появившиеся в интернете различные высказывания в связи с терактом в Санкт-Петербурге, которые, в том числе, увязывали взрыв в метро с действиями России в Сирии, называли это "местью боевиков".

С.Лавров напомнил о скандально известном заявлении представителей Пентагона, что после начала военной операции в Сирии Москве нужно быть готовой принимать гробы из этой страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Москва готова быть одним из гарантов урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха - Лавров О кардинальном изменении разработанной Минской группой ОБСЕ схемы карабахского урегулирования речи не идет - Лавров Лавров посетит Ташкент для участия во встрече глав МИД стран СНГ РФ призывает к координации действий при освобождении Ракки - Лавров Сотрудничество Москвы и Анкары поможет укрепить стабильность в Закавказье - МИД РФ Большинство компонентов проекта конвенции о правовом статусе Каспия согласованы - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]