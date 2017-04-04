Лавров рассчитывает на ответственную реакцию зарубежных политиков и СМИ на теракт в Петербурге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал зарубежных политиков и СМИ не повторять высказывания представителей администрации Барака Обамы о гробах российских военных как результата операции в Сирии.

"Я считаю, что это вообще недостойно политиков, и рассчитываю, что в нынешней ситуации, когда терроризм угрожает всем без исключения странам, подобных двойных стандартов не будет, что политики проявят ответственность в этом отношении", - сказал С.Лавров во вторник на брифинге по итогам переговоров с киргизским коллегой в Москве.

Он высказал также надежду, что "СМИ, при всем понимании специфики профессии журналистов, которые должны какие-то сенсации постоянно предъявлять своим читателям, слушателям и зрителям, все-таки тоже проявят максимальную ответственность".

"Я знаю, что на международных встречах журналисты вырабатывают своего рода какие-то добровольные кодексы поведения. Сейчас актуальность таких ответственных подходов высока как никогда", - подчеркнул глава МИД РФ.

Так он прокомментировал появившиеся в интернете различные высказывания в связи с терактом в Санкт-Петербурге, которые, в том числе, увязывали взрыв в метро с действиями России в Сирии, называли это "местью боевиков".

С.Лавров напомнил о скандально известном заявлении представителей Пентагона, что после начала военной операции в Сирии Москве нужно быть готовой принимать гробы из этой страны.