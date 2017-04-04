Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8401 RUR   0.0307 GBR   2.1509 TRY   0.4732

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 16° 6 Апр 16° 7 Апр 17°

АПК 04.04.2017 14:04

Субсидии на поддержку искусственного осеменения коров в Азербайджане в 2016г превысили 850 тыс. манатов, в январе 2017г – 440 тыс. манатов

Фермеры в Азербайджане в 2016 году получили субсидии за телят, полученных путем искусственного осеменения, на сумму 852,9 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства сельского хозяйства.

«В 2016 году 7,449 тыс. фермеров получили субсидии за 8,529 тыс. телят, полученных путем искусственного осеменения, на общую сумму 852,9 тыс. манатов», - говорится в сообщении.

В январе 2017 года субсидии на сумму 440,7 тыс. манатов получили 3,729 тыс. фермеров за 4,407 тыс. телят, полученных путем искусственного осеменения.

«В настоящее время определяется количество фермеров и телят для выплаты субсидий за последующие месяцы», - сказано в сообщении.

Выплата субсидий началась в октябре 2016 года.

Как сообщалось ранее, в августе 2015 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о господдержке улучшению пород в животноводстве. В нем указывается, что с целью улучшения обеспечения населения продуктами животноводства, увеличения поголовья скота с высокой генетической продуктивностью и повышения интереса к данной области за каждого теленка, полученного в результате искусственного осеменения, его хозяину будут выдаваться субсидии в размере 100 манатов.

В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил порядок выдачи этих субсидий.

Для выдачи субсидий организованы республиканские и районные комиссии с участием представителей министерств сельского хозяйства и финансов, Государственного статистического комитета.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ОСЕМЕНЕНИЕ, СУБСИДИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]