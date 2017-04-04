Субсидии на поддержку искусственного осеменения коров в Азербайджане в 2016г превысили 850 тыс. манатов, в январе 2017г – 440 тыс. манатов

Фермеры в Азербайджане в 2016 году получили субсидии за телят, полученных путем искусственного осеменения, на сумму 852,9 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства сельского хозяйства.
«В 2016 году 7,449 тыс. фермеров получили субсидии за 8,529 тыс. телят, полученных путем искусственного осеменения, на общую сумму 852,9 тыс. манатов», - говорится в сообщении.
В январе 2017 года субсидии на сумму 440,7 тыс. манатов получили 3,729 тыс. фермеров за 4,407 тыс. телят, полученных путем искусственного осеменения.
«В настоящее время определяется количество фермеров и телят для выплаты субсидий за последующие месяцы», - сказано в сообщении.
Выплата субсидий началась в октябре 2016 года.
Как сообщалось ранее, в августе 2015 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о господдержке улучшению пород в животноводстве. В нем указывается, что с целью улучшения обеспечения населения продуктами животноводства, увеличения поголовья скота с высокой генетической продуктивностью и повышения интереса к данной области за каждого теленка, полученного в результате искусственного осеменения, его хозяину будут выдаваться субсидии в размере 100 манатов.
В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил порядок выдачи этих субсидий.
Для выдачи субсидий организованы республиканские и районные комиссии с участием представителей министерств сельского хозяйства и финансов, Государственного статистического комитета.
А.Ахундов
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