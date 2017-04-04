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СНГ 04.04.2017 15:15

Путин 11 апреля встретится с президентом Италии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 апреля встретится в Москве с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце марта глава МИД Италии Анджелино Альфано сообщил, что С.Маттарелла в течение нескольких недель планирует посетить Россию. "В течение ближайших недель запланирован визит в Москву президента нашей страны. После Россию посетит премьер-министр", - сказал А.Альфано. В Кремле 27 марта подтвердили, что такая встреча готовится.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]