Путин 11 апреля встретится с президентом Италии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 апреля встретится в Москве с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце марта глава МИД Италии Анджелино Альфано сообщил, что С.Маттарелла в течение нескольких недель планирует посетить Россию. "В течение ближайших недель запланирован визит в Москву президента нашей страны. После Россию посетит премьер-министр", - сказал А.Альфано. В Кремле 27 марта подтвердили, что такая встреча готовится.