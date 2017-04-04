Путин 11 апреля встретится с президентом Италии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 апреля встретится в Москве с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.
В конце марта глава МИД Италии Анджелино Альфано сообщил, что С.Маттарелла в течение нескольких недель планирует посетить Россию. "В течение ближайших недель запланирован визит в Москву президента нашей страны. После Россию посетит премьер-министр", - сказал А.Альфано. В Кремле 27 марта подтвердили, что такая встреча готовится.
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