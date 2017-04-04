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Дальнее зарубежье 04.04.2017 15:01

Столтенберг призывает Германию больше инвестировать в безопасность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Германию увеличить расходы на оборону.

"Для меня решающее значение играет то, чтобы США и Германия согласились с тем, что мы должны больше инвестировать в безопасность", - заявил он в интервью изданию "Хандельсблатт".

При этом он подчеркнул, что увеличение оборонных бюджетов необходимо "не для того, чтобы сделать Америку счастливой".

"Речь идет о безопасности Европы. Европа намного ближе к кризисам и угрозам, чем США, ближе к России, ближе к Сирии и Ираку", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ОБОРОНА, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]