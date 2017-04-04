Столтенберг призывает Германию больше инвестировать в безопасность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Германию увеличить расходы на оборону.

"Для меня решающее значение играет то, чтобы США и Германия согласились с тем, что мы должны больше инвестировать в безопасность", - заявил он в интервью изданию "Хандельсблатт".

При этом он подчеркнул, что увеличение оборонных бюджетов необходимо "не для того, чтобы сделать Америку счастливой".

"Речь идет о безопасности Европы. Европа намного ближе к кризисам и угрозам, чем США, ближе к России, ближе к Сирии и Ираку", - добавил Й.Столтенберг.