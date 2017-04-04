Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8401 RUR   0.0307 GBR   2.1509 TRY   0.4732

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 16° 6 Апр 16° 7 Апр 17°

СНГ 04.04.2017 15:30

Путин не прерывает подготовки к визиту президента Узбекистана - Песков

Президент РФ Владимир Путин продолжает подготовку к государственному визиту в Россию его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент готовится к завтрашнему государственному визиту президента Узбекистана Мирзиеева в Российскую Федерацию", - сказал он журналистам.

По словам Д.Пескова, в ходе визита состоится беседа двух лидеров в узком составе, российско-узбекские переговоры в расширенном составе, а также обед от имени В.Путина в честь делегации из Узбекистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


В Ташкенте соберется Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС Россия и Узбекистан готовят к подписанию ряд документов - Медведев Президент Узбекистана отмечает активное сотрудничество Москвы и Ташкента в сфере безопасности Президент Узбекистана планирует в апреле совершить визит в Россию Узбекский лидер нанесет визит в Москву весной - Песков Первый официальный визит нового президента Узбекистана Мирзиёева запланирован в Москву - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]