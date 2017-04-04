Путин не прерывает подготовки к визиту президента Узбекистана - Песков

Президент РФ Владимир Путин продолжает подготовку к государственному визиту в Россию его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент готовится к завтрашнему государственному визиту президента Узбекистана Мирзиеева в Российскую Федерацию", - сказал он журналистам.

По словам Д.Пескова, в ходе визита состоится беседа двух лидеров в узком составе, российско-узбекские переговоры в расширенном составе, а также обед от имени В.Путина в честь делегации из Узбекистана.