Красный Крест помог 1 млн жителям Донбасса, заявляют в Киеве

С начала конфликта на востоке Украины Красный Крест потратил свыше 500 млн. гривен на помощь местным жителям, сообщила генеральный директор украинского национального комитета Общества Красного Креста Лилия Билоус.

В ходе международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества во вторник в Киеве она отметила, что всего помощь была оказана около 1 млн человек.

"Мы предоставляем финансовую помощь, помогаем восстанавливать разрушенные дома, привлекаем гуманитарную помощь для пострадавшего населения, оказываем помощь в эвакуации. В 2014-2016 гг нами при помощи партнеров была оказана помощь свыше 1 млн лиц из пострадавшего населения на общую сумму свыше 500 млн грн", - сказала Л.Белоус.

В свою очередь, руководитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов на Украине Барбара Манге сообщила: "4 млн человек нуждаются в помощи из-за военного конфликта на востоке Украины".