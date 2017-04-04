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Дальнее зарубежье 04.04.2017 15:24

Территорию Монако расширят за счет моря

Территория княжества Монако будет увеличена на 6 гектаров за счет нового проекта осушения моря, сообщил на пресс-конференции во вторник президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз.

"Реализация проекта начата три месяца назад. На отвоеванной у воды территории будут построены роскошные апартаменты, а также разбит сад, который изменит облик Монте-Карло при взгляде со стороны моря. Окончание строительство запланировано на 2025 год", - рассказал он.

Г.Роз добавил, что площадь нового эко-квартала составит 60 тыс. квадратных метров. Он будет включать жилые дома и офисы, парковку, внутренний порт, парк и набережную. Новые площади позволят увеличить территорию главного культурно-выставочного центра княжества "Гримальди-форума".

Княжество Монако - карликовое государство на берегу Средиземного моря. Граничит с Францией. Его площадь составляет всего 2 кв. км, береговая линия - 4 км. Население - 37 тыс. человек. Первый проект по осушению моря был реализован в Монако еще в 60-е годы прошлого века. За последние годы площадь княжества за счет осушения моря увеличилась на 40 га.

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Тэги: МОНАКО, ТЕРРИТОРИЯ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]