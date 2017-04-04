Территорию Монако расширят за счет моря

Территория княжества Монако будет увеличена на 6 гектаров за счет нового проекта осушения моря, сообщил на пресс-конференции во вторник президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз.
"Реализация проекта начата три месяца назад. На отвоеванной у воды территории будут построены роскошные апартаменты, а также разбит сад, который изменит облик Монте-Карло при взгляде со стороны моря. Окончание строительство запланировано на 2025 год", - рассказал он.
Г.Роз добавил, что площадь нового эко-квартала составит 60 тыс. квадратных метров. Он будет включать жилые дома и офисы, парковку, внутренний порт, парк и набережную. Новые площади позволят увеличить территорию главного культурно-выставочного центра княжества "Гримальди-форума".
Княжество Монако - карликовое государство на берегу Средиземного моря. Граничит с Францией. Его площадь составляет всего 2 кв. км, береговая линия - 4 км. Население - 37 тыс. человек. Первый проект по осушению моря был реализован в Монако еще в 60-е годы прошлого века. За последние годы площадь княжества за счет осушения моря увеличилась на 40 га.
Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Эр-Рияде вопросы сотрудничества в военной сфере с Саудовской Аравией
Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами
Президент Алиев награжден высшим государственным орденом Сербии
Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в I квартале увеличилось на 2% - Минтруда
Иран бьет рекорды по наращиванию экспорта нефти и газового конденсата
Страховщики в Азербайджане в I квартале сократили премии по ОСАГО на 17%
Рост турпотока в Азербайджан в январе-феврале составил 12%
Бюльбюль оглы в случае избрания главой ЮНЕСКО намерен минимизировать политические баталии в организации
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Дубай незадекларированные $50 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»