Страховщики в Азербайджане в I квартале сократили премии по ОСАГО на 17%

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в I-ом квартале 2017 года получили премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на сумму 16 млн 849,376 тыс. манатов, отмечается в сообщении Бюро.
"Страховщики в Азербайджане в январе-марте 2017 года заключили 215,572 тыс. электронных договоров по ОСАГО, в рамках которых получили 16 млн 849,376 тыс. манатов премий. По сравнению с первым кварталом прошлого года премии страховщиков по ОСАГО сократились на 16,6%, количество заключенных договоров - на 10,2%", - отмечает Бюро.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.
В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.
Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.
Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.
Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.
По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.
В 2016 году премии страховщиков по ОСАГО составили 79,8 млн манатов.
ISB создано в рамках внедрения закона "Об обязательных видах страхования". Членами Бюро являются 17 страховых компаний, из них 13 предоставляют услуги по ОСАГО.
А.Азизов
Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Эр-Рияде вопросы сотрудничества в военной сфере с Саудовской Аравией
Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами
Президент Алиев награжден высшим государственным орденом Сербии
Рост турпотока в Азербайджан в январе-феврале составил 12%
Бюльбюль оглы в случае избрания главой ЮНЕСКО намерен минимизировать политические баталии в организации
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Дубай незадекларированные $50 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Лавров обсудил с главой МИД Киргизии наращивание усилий по пресечению террористических угроз
Путин не прерывает подготовки к визиту президента Узбекистана - Песков
Оппозиция Сирии призывает ООН расследовать данные о химической атаке в провинции Идлиб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»