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СНГ 04.04.2017 14:57

На переговорах Путина и Лукашенко были найдены взаимовыгодные развязки с учетом союзнических отношений - песков

На переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко были достигнуты взаимовыгодные развязки по газовому вопросу, часть договоренностей является коммерческой информацией и разглашению не подлежит, сообщили в Кремле.

"Речь идет о нахождении развязок с учетом интересов двух стран и о взаимной выгоде двух стран, принимая во внимание наши партнерские и союзнические отношения", - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, где Белоруссия возьмет средства для погашения задолженности за российский газ, он сказал: "В данном случае, безусловно, большая часть достигнутых договоренностей относится к категории коммерческой и соответственно конфиденциальной информации, которая на может быть опубличена".

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗВЯЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]