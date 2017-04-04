На переговорах Путина и Лукашенко были найдены взаимовыгодные развязки с учетом союзнических отношений - песков

На переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко были достигнуты взаимовыгодные развязки по газовому вопросу, часть договоренностей является коммерческой информацией и разглашению не подлежит, сообщили в Кремле.
"Речь идет о нахождении развязок с учетом интересов двух стран и о взаимной выгоде двух стран, принимая во внимание наши партнерские и союзнические отношения", - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, где Белоруссия возьмет средства для погашения задолженности за российский газ, он сказал: "В данном случае, безусловно, большая часть достигнутых договоренностей относится к категории коммерческой и соответственно конфиденциальной информации, которая на может быть опубличена".
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