Иран бьет рекорды по наращиванию экспорта нефти и газового конденсата

Объем экспорта сырой нефти и газовых конденсатов Ирана установил новый рекорд, достигнув 3 млн. 50 тыс. баррелей в сутки, сообщило министерство нефти Исламской Республики.

За последний месяц иранского года, который закончился 20 марта, экспорт сырой нефти составила 2,265 млн б/с, а доля газовых конденсатов - 785 тыс. б/с, сообщают во вторник иранские СМИ со ссылкой на министерство.

Главными покупателями иранской нефти являются Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Британия, Франция, Греция и Италия.