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ТЭК 04.04.2017 15:18

Иран бьет рекорды по наращиванию экспорта нефти и газового конденсата

Объем экспорта сырой нефти и газовых конденсатов Ирана установил новый рекорд, достигнув 3 млн. 50 тыс. баррелей в сутки, сообщило министерство нефти Исламской Республики.

За последний месяц иранского года, который закончился 20 марта, экспорт сырой нефти составила 2,265 млн б/с, а доля газовых конденсатов - 785 тыс. б/с, сообщают во вторник иранские СМИ со ссылкой на министерство.

Главными покупателями иранской нефти являются Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Британия, Франция, Греция и Италия.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]