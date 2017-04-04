Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в I квартале увеличилось на 2% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 апреля 2017 года имеют 3 млн 443,76 тыс. человек, что на 2,1% превышает показатель на начало года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.

В I-ом квартале 2017 года было открыто 71,852 тыс. индивидуальных счетов социального страхования.

Среди тех, кто имеет индивидуальные счета соцстрахования, 59,5% - мужчины, 40,5% - женщины.

Согласно данным Государственного фонда социальной защиты при Минтруда, наибольшее число лиц, имеющих индивидуальные счета, это работающие граждане в возрасте 30-40 лет. На них приходится 25,8% всех плательщиков соцстрахования.

Индивидуальные счета также открыты для 19,8% плательщиков соцстрахования в возрасте до 30 лет, 19,9% – в возрасте 40-50 лет, 20,8%- в возрасте 50-60 лет, остальные для плательщиков в возрасте свыше 60 лет.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года индивидуальные счета социального страхования в стране имели 3 млн 371,908 тыс. человек тыс. человека.

Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.

Н.Аббасова