Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в I квартале увеличилось на 2% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 апреля 2017 года имеют 3 млн 443,76 тыс. человек, что на 2,1% превышает показатель на начало года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.
В I-ом квартале 2017 года было открыто 71,852 тыс. индивидуальных счетов социального страхования.
Среди тех, кто имеет индивидуальные счета соцстрахования, 59,5% - мужчины, 40,5% - женщины.
Согласно данным Государственного фонда социальной защиты при Минтруда, наибольшее число лиц, имеющих индивидуальные счета, это работающие граждане в возрасте 30-40 лет. На них приходится 25,8% всех плательщиков соцстрахования.
Индивидуальные счета также открыты для 19,8% плательщиков соцстрахования в возрасте до 30 лет, 19,9% – в возрасте 40-50 лет, 20,8%- в возрасте 50-60 лет, остальные для плательщиков в возрасте свыше 60 лет.
Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года индивидуальные счета социального страхования в стране имели 3 млн 371,908 тыс. человек тыс. человека.
Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.
Н.Аббасова
Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Эр-Рияде вопросы сотрудничества в военной сфере с Саудовской Аравией
Президенты Азербайджана и Сербии планируют обменяться визитами
Президент Алиев награжден высшим государственным орденом Сербии
Рост турпотока в Азербайджан в январе-феврале составил 12%
Бюльбюль оглы в случае избрания главой ЮНЕСКО намерен минимизировать политические баталии в организации
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Дубай незадекларированные $50 тыс.
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Путин не прерывает подготовки к визиту президента Узбекистана - Песков
Оппозиция Сирии призывает ООН расследовать данные о химической атаке в провинции Идлиб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»