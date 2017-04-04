Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Эр-Рияде вопросы сотрудничества в военной сфере с Саудовской Аравией

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

«В рамках визита З.Гасанов проведет двусторонние встречи с Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, заместителем наследного принца Королевства Саудовской Аравии, заместителем премьер-министра, министром обороны Мухаммедом бен Салман Аль Саудом и другими официальными лицами», - отмечает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, и будет проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Ф.Исазаде