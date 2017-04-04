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Дальнее зарубежье 04.04.2017 17:31

Франция призывает провести заседание СБ ООН в связи с сообщениями о применении химоружия в Сирии

Франция выступает за созыв заседания СБ ООН для обсуждения ситуации в Сирии, сообщают во вторник парижские СМИ.

Французская сторона считает, что на заседании следует обсудить поступившие ранее во вторник сообщения о возможном применении химоружия.

Как сообщалось, ранее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии призвала Совбез ООН созвать экстренное заседание с целью расследовать данные о предполагаемой атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхуне.

По мнению оппозиционеров, Совбез ООН должен "провести экстренную сессию и немедленно начать расследование".

"Отсутствие таких мер будет расценено как одобрение действий режима (властей Сирии - ИФ)", - говорится в заявлении оппозиции.

Ранее в СМИ появились сообщения о химической атаке в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 58 человек. Оппозиционеры возлагают ответственность за эту атаку на Дамаск.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ООН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]