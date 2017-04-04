Франция призывает провести заседание СБ ООН в связи с сообщениями о применении химоружия в Сирии

Франция выступает за созыв заседания СБ ООН для обсуждения ситуации в Сирии, сообщают во вторник парижские СМИ.
Французская сторона считает, что на заседании следует обсудить поступившие ранее во вторник сообщения о возможном применении химоружия.
Как сообщалось, ранее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии призвала Совбез ООН созвать экстренное заседание с целью расследовать данные о предполагаемой атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхуне.
По мнению оппозиционеров, Совбез ООН должен "провести экстренную сессию и немедленно начать расследование".
"Отсутствие таких мер будет расценено как одобрение действий режима (властей Сирии - ИФ)", - говорится в заявлении оппозиции.
Ранее в СМИ появились сообщения о химической атаке в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 58 человек. Оппозиционеры возлагают ответственность за эту атаку на Дамаск.
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