Google обвинила своего бывшего сотрудника и нынешнего топ-менеджера Uber в краже технологий

Бывший топ-менеджер подразделения Google Inc. по разработке беспилотных автомобилей Энтони Левандовски тайно создавал собственную компанию в этой сфере, работая в Google, свидетельствуют юридические документы, поступившие в распоряжение газеты The Wall Street Journal.

В августе 2016 года Э.Левандовски продал созданный бизнес компании Uber Technologies Inc.

В иске, поданном Google в суд против Э.Левандовски, теперь являющемся топ-менеджером Uber, отмечается, что он заработал более $120 млн в период работы в компании над проектом создания беспилотного автомобиля.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в конце прошлого года выделила эти операции в отдельную компанию, которая получила название Waymo.

В марте этого года Waymo подала иск в окружной суд Сан-Франциско, потребовав от Uber прекратить разработку беспилотных автомобилей, поскольку в них используются украденные у Google технологии.

Э.Левандовски, по данным Waymo, скачал порядка 14 тыс. конфиденциальных файлов, прежде чем покинуть Google, и передал эту информацию Uber, купившей его компанию.

В иске, поданном Google, сообщается, что Э.Левандовски пришел в компанию в апреле 2007 года, и когда два года спустя она начала работать над разработкой собственного беспилотного автомобиля, он стал одним из первых членов команды этого проекта.

Примерно в августе 2012 года он создал компанию Odin Wave LLC. Летом следующего года Google узнала от одного из своих поставщиков, что Odin Wave заказала нестандартную деталь для лазерного датчика, аналогичную той, которая использовалась в разработках Google.

В феврале 2014 года Odin Wave была объединена с компанией Tyto Lidar, управлявшейся другом Э.Левандовски, отмечается в иске. В начале 2015 года Google обнаружила, что технология в сфере лазерных датчиков, представленная Tyto, частично совпадает с ее собственными разработками.

Google рассматривала возможность покупки Tyto, и этим вопросом от лица компании занимался Э.Левандовский, который никогда не сообщал, что имеет отношение к Tyto.

В 2015 году Э.Левандовски вместе со своим коллегой по Google Лиором Роном создали компанию 280 Systems. Оба покинули Google в январе 2016 года, их компания была переименована в Otto, объединена с Tyto и продана Uber в августе 2016 года за $680 млн акциями.

Адвокаты Э.Левандовски сообщили, что их клиент намерен воспользоваться пятой поправкой к конституции США, чтобы не свидетельствовать против себя в судебном разбирательстве.

В феврале этого года власти американского штата Калифорния признали, что технология Google, позволяющая автомобилям ездить по дорогам без водителя, превосходит аналогичные разработки конкурентов в плане безопасности.