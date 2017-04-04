Путин и Эрдоган подтверждают настрой на развитие двустороннего сотрудничества в антитеррористической сфере

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону антитеррористическое сотрудничество и сирийскую проблематику.

"Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в метро Санкт-Петербурга и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в антитеррористической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры затронули проблематику сирийского урегулирования. "Условлено, в частности, и далее содействовать обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии, продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве", - отмечают в Кремле.

По данным пресс-службы, также обсуждались некоторые актуальные вопросы российско-турецких связей с учетом договоренностей, достигнутых на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией 10 марта в Москве.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.