Путин и Эрдоган подтверждают настрой на развитие двустороннего сотрудничества в антитеррористической сфере

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону антитеррористическое сотрудничество и сирийскую проблематику.
"Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в метро Санкт-Петербурга и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в антитеррористической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Лидеры затронули проблематику сирийского урегулирования. "Условлено, в частности, и далее содействовать обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии, продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве", - отмечают в Кремле.
По данным пресс-службы, также обсуждались некоторые актуальные вопросы российско-турецких связей с учетом договоренностей, достигнутых на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией 10 марта в Москве.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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