Спецслужбы стран СНГ продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом, религиозным и политическим экстремизмом - СВР

Руководители органов безопасности и разведслужб стран СНГ договорились продолжить многостороннее сотрудничество, прежде всего в борьбе с международным терроризмом, религиозным и политическим экстремизмом, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов.

Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности прошло 4 апреля в Москве и было приурочено к 25-летию подписания в городе Алма-Ате соглашения "Об основных принципах сотрудничества разведывательных служб органов госбезопасности стран-участниц СНГ".

"В итоговом меморандуме участники подтвердили намерение продолжить свое многостороннее сотрудничество в рамках совещания. В качестве основных угроз, затрагивающих жизненные интересы всех стран-участниц СНГ были названы международный терроризм, религиозный и политический экстремизм", - сообщил С.Иванов.

"Заседание началось с минуты молчания в память погибших при вчерашнем взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга", - сказал руководитель пресс-бюро СВР РФ.

По его словам, председатель совещания, директор СВР РФ Сергей Нарышкин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам форума.

Как отметил С.Иванов, выступавшие на совещании подчеркнули историческое значение подписанного 25 лет назад алма-атинского соглашения.

"Заложенные в него принципы многостороннего партнерства помогают укреплять позитивные интеграционные тенденции Содружества в целом, - сказал руководитель пресс-бюро. - Успешный совместный опыт взаимодействия в такой деликатной сфере межгосударственных отношений как разведка сказывается на повышении общего уровня взаимного доверия".

По словам С.Иванова, "развитие и совершенствование положений алма-атинского соглашения стали неотъемлемыми элементами межгосударственных отношений, надежным инструментом обеспечения безопасности государств- участников СНГ".

Он сообщил, что Москва уже в седьмой раз проводит у себя совещание.

В списке участников нынешнего заседания: начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенант М.Гулиев, начальник Службы внешней разведки Азербайджана генерал-майор О.Султанов, директор Службы национальной безопасности Армении генерал-майор Г.Кутоян, председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант В.Вакульчик, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана К.Масимов, директор Службы внешней разведки Казахстана "Сырбар" генерал-майор Г.Байжанов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии А.Сегизбаевю председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана генерал-лейтенант С.Ятимов, замминистра национальной безопасности Туркмении генерал-лейтенант О.Аллабердиев, председатель Службы национальной безопасности Узбекистана генерал-полковник Р.Иноятов.

На открытии заседания присутствовали: оредседатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель директора ФСБ РФ генерал армии Сергей Симиррном, сообщил руководитель пресс-бюро СВР РФ.