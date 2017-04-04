Французские военные международного батальона НАТО прибыли в Эстонию

В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) во вторник прибыли 140 французских военнослужащих международного батальона НАТО.

"Защита Парижа, Лондона и Копенгагена начинается с Нарвы (город на границе с Россией - ИФ). Присутствие союзников необходимо для обеспечения безопасности всего НАТО, союзнические отношения основываются на взаимной поддержке", - сказал встречавший их министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

"Так же, как и эстонцы, французы ценят свободу и солидарность, мы благодарны за ваш вклад в единство НАТО и обеспечение единых ценностей", - сказал министр.

Общая численность французского контингента увеличилась до 190 человек.

Доставка боевой техники для французов завершилась 29 марта.

Всего в состав батальона НАТО войдут 300 французских солдат и офицеров, на вооружении которых находятся танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB.

Французы пробудут в Эстонии 8 месяцев, после чего их сменят датчане.

Общая численность батальона, которым руководит Соединенное королевство, составит около 1200 человек. Великобритания предоставит более 800 военнослужащих, на вооружении которых танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и самоходные гаубицы AS90.

Батальон будет дислоцироваться в военном городке в Тапа (Tapa), прибытие его личного состава завершится в первой половине апреля.

Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.