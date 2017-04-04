Путин, Меркель и Олланд акцентируют важность соблюдения перемирия в Донбассе

В ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда при обсуждении ситуации на юго-востоке Украины основное внимание было уделено необходимости обеспечения устойчивого режима прекращения огня, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении текущей ситуации на Юго-Востоке Украины основное внимание было уделено необходимости обеспечения устойчивого режима прекращения огня на всей линии соприкосновения. Акцентирована важность соблюдения сторонами внутриукраинского конфликта объявленного с 1 апреля с.г. минской Контактной группой пасхального перемирия, а также других договоренностей по деэскалации обстановки", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что прежде всего имеется в виду отвод тяжелого вооружения и разведение сил и средств сторон, в частности, в Станице Луганская.
Со своей стороны президент РФ высказался за скорейшее выполнение политических пунктов минских соглашений. "В.Путин высказался в пользу безотлагательного запуска работы по реализации политических аспектов Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Российский президент "подчеркнул важность обеспечения синхронизации шагов в сферах безопасности и политического урегулирования, что должно найти отражение в проекте "Дорожной карты", подготовкой которой занимаются помощники лидеров в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 г.".
Согласно сообщению, отдельно затрагивалась сложная гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины. "В.Путин вновь акцентировал необходимость скорейшего снятия Киевом блокады региона и принятия безотлагательных мер по решению социально-экономических проблем населения Донбасса, как это предусмотрено минским "Комплексом мер".
В ходе разговора были рассмотрены также некоторые вопросы, связанные с деятельностью на Украине Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Условлено продолжить контакты в "нормандском формате", в том числе с учетом итогов предстоящих 6 апреля с.г. консультаций помощников", - информирует пресс-служба президента РФ.
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