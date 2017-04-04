Сирийская армия, вероятно, уничтожила запасы химоружия террористов в Хан-Шейхуне - СМИ

Сирийская армия уничтожила в городе Хан Шейхуне (провинция Идлиб) объект, на котором экстремисты производили отравляющие вещества, сообщает во вторник арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на ливанского журналиста Хусейна Муртаду.

Таким образом, согласно его версии, в этом городе не было атаки с применением химоружия, а наоборот, военные уничтожили объект, на котором его могли производить боевики.

Также, по словам журналиста, представители вооружённых сил Сирии заверили, что в ходе операций в Хан Шейхуне не использовали боеприпасы с отравляющими элементами.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения об атаке на город Хан Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 58 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

Между тем во вторник Минобороны РФ заявило, что российские боевые самолеты не совершали ударов в районе сирийского населенного пункта Хан Шейхун в провинции Идлиб. "Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан Шейхун провинции Идлиб не наносили", - сказали в военном ведомстве.