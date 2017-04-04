Пострадавшим при теракте в Петербурге будет оказана вся необходимая помощь - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в петербургском метро в понедельник и выразил уверенность, что будет сделано все для скорейшего выздоровления пострадавших.

"Случился трагический акт, террористический акт в метро, к сожалению, погибли люди, много раненых", - заявил он на встрече с работниками мясоперерабатывающего комбината "Тамбовский бекон".

Глава правительства также пожелал выздоровления пострадавшим, отметив, что на месте находится министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Конечно, желаю всем поправиться. Для этого все решения приняты. Уверен, что будет сделано все", - сказал он.

В целом говоря о терроризме, Д.Медведев отметил, что эта проблема не является новой для России, и борьба с этим явлением продолжается уже не первый год.

"Где-то нам удалось наступить им на горло, и активность террористов существенно уменьшилась, но происходят вот такого рода преступления, когда жертвами террористов становятся абсолютно невинные люди, которые не имеют отношения ни к государственной власти, ни к кому-то персонально, а просто выбирается цель случайно и происходит взрыв", - добавил премьер.