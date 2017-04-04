Пострадавшим при теракте в Петербурге будет оказана вся необходимая помощь - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в петербургском метро в понедельник и выразил уверенность, что будет сделано все для скорейшего выздоровления пострадавших.
"Случился трагический акт, террористический акт в метро, к сожалению, погибли люди, много раненых", - заявил он на встрече с работниками мясоперерабатывающего комбината "Тамбовский бекон".
Глава правительства также пожелал выздоровления пострадавшим, отметив, что на месте находится министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"Конечно, желаю всем поправиться. Для этого все решения приняты. Уверен, что будет сделано все", - сказал он.
В целом говоря о терроризме, Д.Медведев отметил, что эта проблема не является новой для России, и борьба с этим явлением продолжается уже не первый год.
"Где-то нам удалось наступить им на горло, и активность террористов существенно уменьшилась, но происходят вот такого рода преступления, когда жертвами террористов становятся абсолютно невинные люди, которые не имеют отношения ни к государственной власти, ни к кому-то персонально, а просто выбирается цель случайно и происходит взрыв", - добавил премьер.
Азербайджан и Россия развивают доверительные отношения – Алиев в послании Путину
Судебная коллегия в Испании начала разбирательство в отношении дяди Асада
Азербайджан и НАТО проводят в Баку курс «Гражданский контроль над вооруженными силами» для госслужащих Афганистана
Президент Алиев поручил подготовить предложения по строительству к 2021г в Баку трех ПС 220 кВ
Президент Алиев утвердил увеличение до 90% покрытия льготной ипотекой стоимости приобретаемой недвижимости
В Азербайджане создается Технический совет для решения вопросов с подключением к энергоснабжению строящихся объектов предпринимателей
Один из лучших пейзажей позднего Уильяма Тернера выставят на аукционе Sotheby`s
Минкультуры предлагает штрафовать отели в Азербайджане за нарушение ими звездных категорий
В парламенте Азербайджана создана рабочая группа для доработки нового законопроекта «О туризме»
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»