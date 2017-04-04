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Дальнее зарубежье 04.04.2017 19:42

Зам главы МИД Гатилов представляет Россию на конференции по Сирии в Брюсселе

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов представляет Россию на проходящей в Брюсселе 4-5 апреля донорской конференции по Сирии, отдельной встречи с американским коллегой из госдепа Томом Шенноном не планируется.

"Да, я представляю Россию на данной конференции", - сказал Г.Гатилов "Интерфаксу".

Он ответил отрицательно на вопрос, может ли "на полях" состояться его встреча с замгоссекретаря Т.Шенноном.

Ранее посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас сказал "Интерфаксу", что изначально на конференцию был приглашен глава МИД РФ Сергей Лавров, однако впоследствии постпредство РФ при ЕС сообщило, что постпред Владимир Чижов представит Россию.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]