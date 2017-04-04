Зам главы МИД Гатилов представляет Россию на конференции по Сирии в Брюсселе

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов представляет Россию на проходящей в Брюсселе 4-5 апреля донорской конференции по Сирии, отдельной встречи с американским коллегой из госдепа Томом Шенноном не планируется.
"Да, я представляю Россию на данной конференции", - сказал Г.Гатилов "Интерфаксу".
Он ответил отрицательно на вопрос, может ли "на полях" состояться его встреча с замгоссекретаря Т.Шенноном.
Ранее посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас сказал "Интерфаксу", что изначально на конференцию был приглашен глава МИД РФ Сергей Лавров, однако впоследствии постпредство РФ при ЕС сообщило, что постпред Владимир Чижов представит Россию.
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