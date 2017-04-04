Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8401 RUR   0.0307 GBR   2.1509 TRY   0.4732

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.60 Brent   52.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 16° 6 Апр 16° 7 Апр 17°

СНГ 04.04.2017 19:32

Суд Петербурга начал рассматривать дела о нарушениях на оппозиционной акции 26 марта

Смольнинский районный суд во вторник приступил к рассмотрению первого из почти сотни административных дел о нарушении порядка во время несанкционированной протестной акции 26 марта, следует из материалов судебной картотеки.

Первое из рассматриваемых административных дел было возбуждено в отношении петербуржца Ильи Титова по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Судья Екатерина Мезенцева приступила к рассмотрению дела на заседании во вторник.

За нарушение закона в данной части предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ.

Ранее в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда "Интерфаксу" сообщали, что в Смольнинский районный суд поступило более 90 материалов по нарушениям порядка при проведении митинга 26 марта. Материалы распределили между всеми судьями, которым предстоит решить, принимать ли их к производству.

Как сообщали "Интерфаксу" ранее в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, в несогласованной с городскими властями воскресной акции 26 марта в Петербурге приняли участия около 3 тыс. человек. В результате пресечения акции в районе Площади Восстания в отделы полиции для разбирательства доставили 131 человека. Позже в полиции сообщали, что к административной ответственности привлекли 115 человек, среди которых были несовершеннолетние.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, АКЦИЯ, СУД


Похожие новости


Пострадавшим при теракте в Петербурге будет оказана вся необходимая помощь - Медведев Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга - НАК Официальный представитель МИД РФ соболезнует родным жертв трагедии в Петербурге Около 50 человек пострадали при взрыве в петербургском метро - пресс-секретарь губернатора Восемь станций метро в Петербурге закрыты на вход и выход Профильные ведомства Петербурга работают в режиме ЧП после взрыва в метро - Смольный

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]