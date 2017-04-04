Суд Петербурга начал рассматривать дела о нарушениях на оппозиционной акции 26 марта

Смольнинский районный суд во вторник приступил к рассмотрению первого из почти сотни административных дел о нарушении порядка во время несанкционированной протестной акции 26 марта, следует из материалов судебной картотеки.
Первое из рассматриваемых административных дел было возбуждено в отношении петербуржца Ильи Титова по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Судья Екатерина Мезенцева приступила к рассмотрению дела на заседании во вторник.
За нарушение закона в данной части предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ.
Ранее в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда "Интерфаксу" сообщали, что в Смольнинский районный суд поступило более 90 материалов по нарушениям порядка при проведении митинга 26 марта. Материалы распределили между всеми судьями, которым предстоит решить, принимать ли их к производству.
Как сообщали "Интерфаксу" ранее в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, в несогласованной с городскими властями воскресной акции 26 марта в Петербурге приняли участия около 3 тыс. человек. В результате пресечения акции в районе Площади Восстания в отделы полиции для разбирательства доставили 131 человека. Позже в полиции сообщали, что к административной ответственности привлекли 115 человек, среди которых были несовершеннолетние.
Азербайджан и Россия развивают доверительные отношения – Алиев в послании Путину
Судебная коллегия в Испании начала разбирательство в отношении дяди Асада
Азербайджан и НАТО проводят в Баку курс «Гражданский контроль над вооруженными силами» для госслужащих Афганистана
Президент Алиев поручил подготовить предложения по строительству к 2021г в Баку трех ПС 220 кВ
Президент Алиев утвердил увеличение до 90% покрытия льготной ипотекой стоимости приобретаемой недвижимости
В Азербайджане создается Технический совет для решения вопросов с подключением к энергоснабжению строящихся объектов предпринимателей
Один из лучших пейзажей позднего Уильяма Тернера выставят на аукционе Sotheby`s
Минкультуры предлагает штрафовать отели в Азербайджане за нарушение ими звездных категорий
В парламенте Азербайджана создана рабочая группа для доработки нового законопроекта «О туризме»
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана, Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс
AZAL разыграет авиабилеты на выставке AITF-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»