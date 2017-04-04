Суд Петербурга начал рассматривать дела о нарушениях на оппозиционной акции 26 марта

Смольнинский районный суд во вторник приступил к рассмотрению первого из почти сотни административных дел о нарушении порядка во время несанкционированной протестной акции 26 марта, следует из материалов судебной картотеки.

Первое из рассматриваемых административных дел было возбуждено в отношении петербуржца Ильи Титова по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Судья Екатерина Мезенцева приступила к рассмотрению дела на заседании во вторник.

За нарушение закона в данной части предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ.

Ранее в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда "Интерфаксу" сообщали, что в Смольнинский районный суд поступило более 90 материалов по нарушениям порядка при проведении митинга 26 марта. Материалы распределили между всеми судьями, которым предстоит решить, принимать ли их к производству.

Как сообщали "Интерфаксу" ранее в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, в несогласованной с городскими властями воскресной акции 26 марта в Петербурге приняли участия около 3 тыс. человек. В результате пресечения акции в районе Площади Восстания в отделы полиции для разбирательства доставили 131 человека. Позже в полиции сообщали, что к административной ответственности привлекли 115 человек, среди которых были несовершеннолетние.