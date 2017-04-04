Главный переговорщик ЕС по Brexit призвал Лондон к спокойствию по вопросу Гибралтара

Глава переговорной группы Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье во вторник призвал Лондон сохранять спокойствие по вопросу Гибралтара.
"Сохраняйте спокойствие и ведите переговоры", - сказал М.Барнье журналистам в Люксембурге.
"С юридической точки зрения, Гибралтар покинет Евросоюз в то же самое время, когда его покинет Соединенное Королевство", - добавил он.
Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему претендует на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.
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