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Дальнее зарубежье 04.04.2017 20:00

Главный переговорщик ЕС по Brexit призвал Лондон к спокойствию по вопросу Гибралтара

Глава переговорной группы Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье во вторник призвал Лондон сохранять спокойствие по вопросу Гибралтара.

"Сохраняйте спокойствие и ведите переговоры", - сказал М.Барнье журналистам в Люксембурге.

"С юридической точки зрения, Гибралтар покинет Евросоюз в то же самое время, когда его покинет Соединенное Королевство", - добавил он.

Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему претендует на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГИБРАЛТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]