Главный переговорщик ЕС по Brexit призвал Лондон к спокойствию по вопросу Гибралтара

Глава переговорной группы Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье во вторник призвал Лондон сохранять спокойствие по вопросу Гибралтара.

"Сохраняйте спокойствие и ведите переговоры", - сказал М.Барнье журналистам в Люксембурге.

"С юридической точки зрения, Гибралтар покинет Евросоюз в то же самое время, когда его покинет Соединенное Королевство", - добавил он.

Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему претендует на эту территорию. Между двумя странами регулярно возникают разногласия по поводу прав на рыболовство у берегов Гибралтара.