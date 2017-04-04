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СНГ 04.04.2017 20:34

Премьер Японии в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге - Кремль

Премьер Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Синдзо Абэ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Санкт-Петербурге и просил передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Премьер-министр Японии обратил внимание, что он сделал на этот счет специальное публичное заявление, в котором подчеркнул солидарность с российским народом, отметил необходимость более активных усилий мирового сообщества по противодействию терроризму и экстремизму", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая личные контакты в ближайшей перспективе, отмечают в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе японской стороны.

Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным, 14 человек погибли. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено взрывное устройство, которое было обезврежено.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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