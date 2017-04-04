США на брюссельской конференции по Сирии представит замглавы госдепа Шэннон, заявляют в Вашингтоне

Замгоссекретаря США Том Шэннон, как ожидается, примет участие в международной конференции "В поддержку будущего Сирии и региона", которая состоится 5 апреля в Брюсселе.
Как сообщил во вторник госдепартамент, сопредседателями данной конференции являются Евросоюз, Германия, Кувейт, Норвегия, Катар, Великобритания и ООН.
"Замгоссекретаря Шэннон встретится с официальными лицами из региона, а также с представителями разнообразных международных организаций", - говорится в сообщении госдепартамента.
Кроме того, сообщает внешнеполитическое ведомство США, Т.Шэннон в Брюсселе обсудит с представителями ЕС "трансатлантические отношения и сотрудничество между США и ЕС по широкому ряду глобальных вопросов".
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