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Дальнее зарубежье 04.04.2017 20:15

США на брюссельской конференции по Сирии представит замглавы госдепа Шэннон, заявляют в Вашингтоне

Замгоссекретаря США Том Шэннон, как ожидается, примет участие в международной конференции "В поддержку будущего Сирии и региона", которая состоится 5 апреля в Брюсселе.

Как сообщил во вторник госдепартамент, сопредседателями данной конференции являются Евросоюз, Германия, Кувейт, Норвегия, Катар, Великобритания и ООН.

"Замгоссекретаря Шэннон встретится с официальными лицами из региона, а также с представителями разнообразных международных организаций", - говорится в сообщении госдепартамента.

Кроме того, сообщает внешнеполитическое ведомство США, Т.Шэннон в Брюсселе обсудит с представителями ЕС "трансатлантические отношения и сотрудничество между США и ЕС по широкому ряду глобальных вопросов".

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Тэги: США, СИРИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]