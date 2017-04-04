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Туризм 04.04.2017 17:28

Минкультуры предлагает штрафовать отели в Азербайджане за нарушение ими звездных категорий

Министерство культуры и туризма Азербайджана считает необходимым применение штрафных санкций в отношении отелей при нарушении ими звездных категорий.

«В Азербайджане необходимо применять штрафные санкции в связи с несоответствием отелей присеваемым им звездным категориям», - заявил замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов во вторник в парламенте на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при обсуждении законопроекта «О туризме».

По его словам, сегодня в Азербайджане зарегистрировано 554 отеля. «И только 130 из 554 отелей прошли сертификацию. Возможно, они завышают звездные категории, однако в связи с этим санкции не применяются. Но их применение в связи с этим необходимо. Если это не соответствует стандарту, то почему используют 3 или 4 звезды? В этой связи необходимо применять штрафы», - подчеркнул замминистра.

Н.Самедов отметил также важность создания Государственного туристического реестра. «Это необходимо, так как туристическая сфера связана с качеством и безопасностью. При наличии реестра Минкультуры и туризма может выдвинуть определенные условия. Например, для отелей в реестре это может применяться в качестве стандарта по членству. Согласно нашим стандартам звездных категорий существуют 1, 2-х, 3-х, 4-х и 5-тизвездочные отели. Однако, наличие этих стандартов не является обязательным условием», - сказал замминистра.

Р.Бабаев

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Тэги: ОТЕЛИ, КАТЕГОРИИ, ЗАММИНИСТРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]