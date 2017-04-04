Минкультуры предлагает штрафовать отели в Азербайджане за нарушение ими звездных категорий

Министерство культуры и туризма Азербайджана считает необходимым применение штрафных санкций в отношении отелей при нарушении ими звездных категорий.
«В Азербайджане необходимо применять штрафные санкции в связи с несоответствием отелей присеваемым им звездным категориям», - заявил замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов во вторник в парламенте на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при обсуждении законопроекта «О туризме».
По его словам, сегодня в Азербайджане зарегистрировано 554 отеля. «И только 130 из 554 отелей прошли сертификацию. Возможно, они завышают звездные категории, однако в связи с этим санкции не применяются. Но их применение в связи с этим необходимо. Если это не соответствует стандарту, то почему используют 3 или 4 звезды? В этой связи необходимо применять штрафы», - подчеркнул замминистра.
Н.Самедов отметил также важность создания Государственного туристического реестра. «Это необходимо, так как туристическая сфера связана с качеством и безопасностью. При наличии реестра Минкультуры и туризма может выдвинуть определенные условия. Например, для отелей в реестре это может применяться в качестве стандарта по членству. Согласно нашим стандартам звездных категорий существуют 1, 2-х, 3-х, 4-х и 5-тизвездочные отели. Однако, наличие этих стандартов не является обязательным условием», - сказал замминистра.
Р.Бабаев
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