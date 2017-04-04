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Это интересно 04.04.2017 17:36

Один из лучших пейзажей позднего Уильяма Тернера выставят на аукционе Sotheby`s

Картину британского живописца Уильяма Тернера "Эренбрейтштайн" выставят на аукционе Sotheby`s в июле в Лондоне с эстимейтом в 15-25 млн фунтов (18,7-31,2 млн долларов), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома во вторник.

"Впервые представленный широкой публике в 1835 году и сразу же с восторгом принятый критикой, "Эренбрейтштайн" будет выставлен на лондонских торгах Sotheby`s 5 июля с эстимейтом в 15-25 млн фунтов (18,7-31,2 млн долларов). Одна из самых ярких работ Уильяма Тернера до сих пор находилась в частном собрании", - пояснили в аукционном доме.

Пейзаж под названием "Вид на Эренбрейтштайн" относится к позднему периоду - лучшему этапу в его творческой карьере. Значительная часть других картин мастера этого периода находится в ведущих музеях мира.

У.Тернера традиционно принято называть "мастером света", его уникальная и самобытная манера оказала огромное влияние не только на британское искусство в целом, но и предопределила дальнейшее развитие искусства импрессионизма и более поздних течений, таких как абстракционизм и экспрессионизм.

В Sotheby`s отметили, что столь выдающиеся по своему качеству работы художника редко появляются на международных аукционах.

Так, примером может служить картина У.Тернера "Рим. Вид с Авентинского холма", написанная в 1835 году. Она была продана на Sotheby`s в 2014 году за 30,3 млн фунтов (47,4 млн долларов), что стало рекордной суммой, когда-либо вырученной от аукционной продажи произведения британского художника.

Этот факт, замечают в аукционном доме, сам по себе ставит мастера в один ряд с Рубенсом и Рафаэлем, как одного из трех самых дорогих художников доимпрессионистской эпохи.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРНЕР, ПОЛОТНО, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]