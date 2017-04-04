Турцию не устраивает формат брюссельской конференции по Сирии, Анкара не участвует в ней на политическом уровне - СМИ

Турция не примет участие на политическом уровне в международной конференции по Сирии в Брюсселе, поскольку ее не устраивает формат форума, сообщили во вторник турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Но Турция, приютившая наибольшее число беженцев из Сирии, внесет свой вклад в техническую часть конференции в том, что касается решения проблем сирийских беженцев, отметили источники.

Двухдневная конференция "Поддержка будущего Сирии и региона" под сопредседательством ЕС, ООН, Великобритании, Германии, Катара, Кувейта и Норвегии, открылась во вторник в Брюсселе.

На форум, который организуется на министерском уровне, ожидаются 70 делегаций, представляющих государства, международные организации и гражданское общество.

В Евросоюзе считают, что эта конференция предоставит возможность подвести итог коллективно достигнутому международным сообществом прогрессу в реализации обязательств, взятых на Лондонской конференции по Сирии в 2016 году, и принять решение о дополнительных мерах помощи пострадавшим от сирийского кризиса.

По данным Совета ЕС, на сегодняшний день 13,5 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи на территории Сирии. Из них 6,3 млн - внутренне перемещенные лица. Полтора миллиона сирийцев живут в осажденных зонах, и 4,9 млн сирийских беженцев размещены в соседних с Сирией странах, а также в других государствах региона.

ЕС и государства-члены выделили за время конфликта более 9,4 млрд евро для целей гуманитарной помощи и для поддержки стабилизации. В феврале 2016 года на Лондонской конференции по Сирии они обязались предоставить помощь на 3 млрд в 2016-2017 годах.

Брюссельская конференция призвана подвести итог коллективно достигнутому международным сообществом прогрессу в реализации обязательств, взятых на Лондонской конференции, и принять решение о дополнительных мерах помощи пострадавшим от сирийского кризиса.