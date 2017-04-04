Назарбаев поручил применять специальный таможенный режим для азербайджанского логистического центра в Актау

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник поручил ввести специальный таможенный режим для азербайджанского логистического центра в Актау, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.
"На встрече с Н.Назарбаевым в Актау министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сказал, что для повышения эффективности логистического центра целесообразно введение специального таможенного режима. Н.Назарбаев поручил соответствующим структурам применить специальный таможенный режим для центра", - говорится в сообщении.
Ш.Мустафаев напомнил, что общая площадь логистического центра достигает 8,73 тыс. кв. м., стоимость проекта составляет $20 млн.
Как сообщалось ранее, в 2015 году был введен в эксплуатацию логистический центр в Актау, построенный азербайджанским Azersun Holding. В нем имеется современный холодильно-складской комплекс, который позволяет хранить 10 тыс. тонн сельскохозяйственных продуктов, в том числе 2,5 тыс. тонн свежих фруктов и овощей для реализации на западе Казахстана.
А.Ахундов
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