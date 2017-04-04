Производители сахарной свеклы в Азербайджане будут получать субсидию в размере 4 манат за тонну

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размер субсидии для фермеров, занимающихся выращиванием сахарной свеклы.
Соответствующий указ президента опубликован во вторник на сайте главы государства.
Согласно указу, размер субсидии составит 4 манат за тонну.
Кабинету министров поручено в течение двух месяцев утвердить правила выдачи субсидий.
Кроме этого, с 2017 года фермеры, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, не смогут получать финансовую помощь из госбюджета Азербайджана на закупку горюче-смазочных материалов. (ГСМ).
В Азербайджане в 2016 году было собрано 321,3 тыс. тонн сахарной свеклы.
А.Азизов
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