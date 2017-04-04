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АПК 04.04.2017 18:44

Производители сахарной свеклы в Азербайджане будут получать субсидию в размере 4 манат за тонну

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размер субсидии для фермеров, занимающихся выращиванием сахарной свеклы.

Соответствующий указ президента опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно указу, размер субсидии составит 4 манат за тонну.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев утвердить правила выдачи субсидий.

Кроме этого, с 2017 года фермеры, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, не смогут получать финансовую помощь из госбюджета Азербайджана на закупку горюче-смазочных материалов. (ГСМ).

В Азербайджане в 2016 году было собрано 321,3 тыс. тонн сахарной свеклы.

А.Азизов

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Тэги: СВЕКЛА, САХАРНАЯ, СУБСИДИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]