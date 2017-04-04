В Азербайджане создается Технический совет для решения вопросов с подключением к энергоснабжению строящихся объектов предпринимателей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ, предусматривающий упрощение процедур электроснабжения текущих и планируемых к строительству объектов предпринимательства.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Целью указа является повышение привлекательности страны для местных и иностранных инвесторов, оптимизации сроков подключения к системе энергоснабжения, повышения качества услуг в этой сфере.
Данный указ распространяется на объекты предпринимательства, которым нужны электроэнергетические мощности до 150 кВт/ч.
Для надзора за процессом подключения этих объектов к системе энергоснабжения создается Технический совет.
Председателем ТС является представитель министерства энергетики Азербайджана. В его состав войдут представители министерства экономики, ОАО "Азеришыг", ОАО "Azeravtoyol", Бакинского транспортного агентства, соответствующих транспортных управлений при Исполнительных властях г.Гянджа и г.Сумгайыт, местных органов исполнительной власти. Минэнерго поручено сформировать Технический совет.
Согласно указу предприниматели должны направлять соответствующие обращения для подключения к энергосети, подготовки проектно-сметной документации, получения технических условий с целью определения энергетической мощности объекта в центры "ASAN Kommunal".
Минфину совместно с Минэнерго поручено подготовить и представить главе государства в трехмесячный срок, предложения по внесению изменений в законодательстве с целью упрощения процедур подключения к электроснабжению объектов предпринимательства, включая сокращения сроков и расходов на эти цели.
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