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Бизнес и законодательство 04.04.2017 19:03

В Азербайджане создается Технический совет для решения вопросов с подключением к энергоснабжению строящихся объектов предпринимателей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ, предусматривающий упрощение процедур электроснабжения текущих и планируемых к строительству объектов предпринимательства.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Целью указа является повышение привлекательности страны для местных и иностранных инвесторов, оптимизации сроков подключения к системе энергоснабжения, повышения качества услуг в этой сфере.

Данный указ распространяется на объекты предпринимательства, которым нужны электроэнергетические мощности до 150 кВт/ч.

Для надзора за процессом подключения этих объектов к системе энергоснабжения создается Технический совет.

Председателем ТС является представитель министерства энергетики Азербайджана. В его состав войдут представители министерства экономики, ОАО "Азеришыг", ОАО "Azeravtoyol", Бакинского транспортного агентства, соответствующих транспортных управлений при Исполнительных властях г.Гянджа и г.Сумгайыт, местных органов исполнительной власти. Минэнерго поручено сформировать Технический совет.

Согласно указу предприниматели должны направлять соответствующие обращения для подключения к энергосети, подготовки проектно-сметной документации, получения технических условий с целью определения энергетической мощности объекта в центры "ASAN Kommunal".

Минфину совместно с Минэнерго поручено подготовить и представить главе государства в трехмесячный срок, предложения по внесению изменений в законодательстве с целью упрощения процедур подключения к электроснабжению объектов предпринимательства, включая сокращения сроков и расходов на эти цели.

аз

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Тэги: БИЗНЕС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]