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Финансы 04.04.2017 19:06

Президент Алиев утвердил увеличение до 90% покрытия льготной ипотекой стоимости приобретаемой недвижимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил увеличение покрытия льготной ипотекой стоимости приобретаемой недвижимости.

И.Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в порядок выдачи ипотечных кредитов за счет средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ), в том числе льготных кредитов.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно изменениям, теперь за счет льготного кредита может покрываться до 90% стоимости приобретаемого имущества (ранее 85% - ИФ).

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Ахундов

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Тэги: ИПОТЕКА, УСЛОВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]