Президент Алиев поручил подготовить предложения по строительству к 2021г в Баку трех ПС 220 кВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил кабинету министров подготовить по строительству до 2021 года в Баку трех подстанций (ПС) мощностью 220 кВ.
И.Алиев во вторник подписал указ, предусматривающий упрощение процедур электроснабжения текущих и планируемых к строительству объектов предпринимательства.
Согласно указу, кабинету министров страны совместно с министерствами финансов и экономики подготовить представить президенту предложения относительно включения строительства трех подстанций 220 кВ в Баку в государственные инвестиционные программы в рамках проектов госбюджета страны на 2018-2020гг.
А.Ахундов
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