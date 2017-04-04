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ТЭК 04.04.2017 19:19

Президент Алиев поручил подготовить предложения по строительству к 2021г в Баку трех ПС 220 кВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил кабинету министров подготовить по строительству до 2021 года в Баку трех подстанций (ПС) мощностью 220 кВ.

И.Алиев во вторник подписал указ, предусматривающий упрощение процедур электроснабжения текущих и планируемых к строительству объектов предпринимательства.

Согласно указу, кабинету министров страны совместно с министерствами финансов и экономики подготовить представить президенту предложения относительно включения строительства трех подстанций 220 кВ в Баку в государственные инвестиционные программы в рамках проектов госбюджета страны на 2018-2020гг.

А.Ахундов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОДСТАНЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]