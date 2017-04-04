Эрдоган требует от иракских курдов спустить свой флаг в Киркуке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал совет иракской провинции Киркук спустить курдский флаг, который был ранее поднят в столице провинции - городе Киркук.

"Опустите этот флаг немедленно", - сказал Р.Т.Эрдоган во время выступления в турецкой провинции Зонгулдак.

"Мы категорически не согласны с утверждением: "Киркук для курдов". Киркук - для туркоманов, арабов и курдов в том случае, если они там есть", - отметил он.

При этом турецкий президент подчеркнул, что курды подобными действиями лишь подрывают диалог с Анкарой.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что совет иракской провинции Киркук постановил поднять над государственными учреждениями провинции курдские флаги. В свою очередь, представители тюркской и арабской общин бойкотировали сессию, на которой было принято это решение, сочтя, что оно может породить межэтнический конфликт.