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Регион 04.04.2017 20:45

Эрдоган требует от иракских курдов спустить свой флаг в Киркуке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал совет иракской провинции Киркук спустить курдский флаг, который был ранее поднят в столице провинции - городе Киркук.

"Опустите этот флаг немедленно", - сказал Р.Т.Эрдоган во время выступления в турецкой провинции Зонгулдак.

"Мы категорически не согласны с утверждением: "Киркук для курдов". Киркук - для туркоманов, арабов и курдов в том случае, если они там есть", - отметил он.

При этом турецкий президент подчеркнул, что курды подобными действиями лишь подрывают диалог с Анкарой.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что совет иракской провинции Киркук постановил поднять над государственными учреждениями провинции курдские флаги. В свою очередь, представители тюркской и арабской общин бойкотировали сессию, на которой было принято это решение, сочтя, что оно может породить межэтнический конфликт.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КУРДЫ, ФЛАГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]