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Дальнее зарубежье 04.04.2017 20:59

В ООН приступают к расследованию предполагаемой химатаки в сирийской провинции Идлиб

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии во вторник начала проверку обстоятельств возможной химической атаки в сирийской провинции Идлиб, сообщают западные СМИ.

"Сообщения о том, что это была действительно химатака, вызывают сильную обеспокоенность. В настоящее время комиссия расследует обстоятельства, которые связаны с этой атакой, в том числе использование химического оружия", - говорится в заявлении экспертов ООН, выдержки из которого приводят западные СМИ.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 58 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ХИМАТАКА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]