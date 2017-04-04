В ООН приступают к расследованию предполагаемой химатаки в сирийской провинции Идлиб

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии во вторник начала проверку обстоятельств возможной химической атаки в сирийской провинции Идлиб, сообщают западные СМИ.

"Сообщения о том, что это была действительно химатака, вызывают сильную обеспокоенность. В настоящее время комиссия расследует обстоятельства, которые связаны с этой атакой, в том числе использование химического оружия", - говорится в заявлении экспертов ООН, выдержки из которого приводят западные СМИ.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 58 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.