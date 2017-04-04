Американская делегация, включая советника Трампа, встречается в Эрбиле с лидерами Иракского Курдистана

Старший советник президента США Джаред Кушнер председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд начали переговоры в Эрбиле с лидерами Иракского Курдистана, сообщает во вторник курдский телеканал "Рудау".
По информации телеканала, во встрече участвуют глава Иракского Курдистана Масуд Барзани, премьер-министр региональной администрации Нечирван Барзани, вице-премьер Кубад Талабани, а также экс-командующий курдских ополченцев "пешмерга" Мохаммад Хаджи Махмуд.
Накануне Дж.Кушнер и Дж.Данфорд также встретились с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади. В ходе встречи американские представители были проинформированы о текущих боевых действиях против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
"Рудау" отмечает, что это первая поездка Дж.Кушнера в Ирак.
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