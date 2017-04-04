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Дальнее зарубежье 04.04.2017 21:20

Американская делегация, включая советника Трампа, встречается в Эрбиле с лидерами Иракского Курдистана

Старший советник президента США Джаред Кушнер председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд начали переговоры в Эрбиле с лидерами Иракского Курдистана, сообщает во вторник курдский телеканал "Рудау".

По информации телеканала, во встрече участвуют глава Иракского Курдистана Масуд Барзани, премьер-министр региональной администрации Нечирван Барзани, вице-премьер Кубад Талабани, а также экс-командующий курдских ополченцев "пешмерга" Мохаммад Хаджи Махмуд.

Накануне Дж.Кушнер и Дж.Данфорд также встретились с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади. В ходе встречи американские представители были проинформированы о текущих боевых действиях против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Рудау" отмечает, что это первая поездка Дж.Кушнера в Ирак.

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Тэги: США, ИРАК, КУРДЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]